Autorin Elke Heidenreich: "... und dann saß ich heulend vor Glück im Zug“

Das Familienstück mit Musik und Tanz von Peter te Nuyl und Keren Kagarlitsky kommt heute, Sonntag, zur Uraufführung an der Volksoper Wien. Peter te Nuyl schrieb auf der Grundlage von Elke Heidenreichs Novelle ein theatrales Drehbuch und einen Text. Keren Kagarlitsky schuf eine Collage aus bekannter Ballettmusik, Opernmelodien sowie eigens komponierten Stücken. Regie und Choreografie liegen dabei in den Händen von Florian Hurler, der den Hund damals sogar persönlich kennenlernte

Nein! Ich fand Männer in Strumpfhosen immer schräg (lacht). Ich sehe, dass Ballett sehr ausdrucksstark sein kann. Aber ich habe wenig Ahnung davon. Für die Geschichte habe ich mir Rowohlts Ballettlexikon gekauft. Von dort holte ich mir all die Begriffe!

Es hat diesen Hund tatsächlich gegeben! Ich hatte immer geschwärmt für Rudolf Nurejew, habe ihn in Wien in der Staatsoper sogar ein Mal gesehen. Jahre nach seinem Tod las ich, dass der Hund des berühmten Tänzers Rudolf Nurejew gestorben sei. Im Feuilleton der FAZ! Da dachte ich mir, über diesen Hund schreibe ich eine Geschichte. Die war natürlich vollkommen erfunden, ein Spaß, den ich mir erlaubt habe. Als der Hanser Verlag das dann als kleines Geschenkbuch mit Zeichnungen von Michael Sowa herausgab, wurde es plötzlich ein Riesen-Erfolg.

Das wurde ihr zweiter großer tierischer Bucherfolg - neben „Nero Corleone“, ihrem berühmten Kater. Tiere scheinen Ihnen Glück zu bringen. Ich habe anscheinend einen richtigen Ton getroffen. In vielen meiner Geschichten kommen ja gar keine Tiere vor, sondern meine ewigen, unglücklichen Lieben. Oder mein Verhältnis zu meiner Mutter. Man schreibt, glaube ich, immer ein bisschen am eigenen Leben entlang, auch wenn es nicht wirklich autobiografisch ist. An dem, was man empfindet und erlebt hat. Und Tiere haben in meinem Leben immer eine Rolle gespielt. Ich habe auch jetzt wieder einen Hund, der gerade während ich mit Ihnen rede, zu meinen Füßen liegt und schläft. Letztes Jahr haben Sie schon wieder etwas Außergewöhnliches geschafft: Sie haben mit "Altern" das erfolgreichste Sachbuch in Österreich und Deutschland geschrieben. Ja, ein Wahnsinn! Ich verstehe gar nicht, warum. Ich hatte über das Thema Altern noch gar nicht viel nachgedacht, als ich vom Verlag gebeten wurde. Daher dachte ich: Ich schreibe jetzt einfach mal auf, wie wohl ich mich in meinem Alter fühle, und sage den Leuten, mein Gott, meckert nicht rum, dass das Alter schrecklich ist! Es ist nicht schrecklich, macht was draus. Es ist schrecklicher, wenn man zu Hause sitzt und jammert. Der Tod kennt unsere Adresse, der findet uns schon. Der findet uns auch mit 27, mit 30 oder mit 50. Und 82 zu werden in einem Land ohne Krieg und mit Demokratie, empfinde ich als ein großes Geschenk.

Das wollten Sie niederschreiben? Ich bin für jeden Tag dankbar. Ich wollte den Menschen einfach sagen: Habt keine Angst, lebt euer Leben, seid keine grauen Mäuse, geht raus, verliebt euch, trinkt Wein, seid lustig, geht ins Theater, haut euer Geld raus, ihr müsst nichts vererben. Ich höre immer wieder bei Lesungen: Seit ich das gelesen habe, gucke ich ganz anders auf die Welt. Schön! Blieben Ihnen da bestimmte Erzählungen in Erinnerung? Ja, zwei ganz besonders. Da war ein Brief bei, von einer Frau, die sagt, ich bin 78, ich wohne in einem Miethaus, und hier wohnt ein älterer Mann und wir beide gucken uns seit Jahren freundlich an. Ich bin ganz verliebt in ihn. Jetzt mit Ihrem Buch traue ich mich, ihn drauf anzusprechen! Mehr als nein sagen kann er nicht. Wie ging das aus? Leider hat sich die Frau nicht mehr gemeldet. Und die zweite Erinnerung? Ich stehe in Frankfurt auf dem Bahnhof. Da kommt ein Mann auf mich zu, mit einem Packen Zeitungen unterm Arm. Und er erzählt mir, er sei 75 und habe fünf Jahre seine demenzkranke Frau gepflegt. Die sei jetzt gestorben, und seitdem habe er zuhause gesessen, sich in der Mikrowelle Essen warmgemacht und gar nicht mehr am Leben teilgenommen. Und dann hat er mein Buch gelesen und sich gesagt: ,Ich bin 75, soll das jetzt noch 20 Jahre so weitergehen? Ich kann ja 95 werden. Ich bin kerngesund.' Dann hat er beschlossen, sich wieder schön anzuziehen, rauszugehen. Und er sagte, gucken Sie mal hier, heute ist Samstag, ich habe mir alle Wochenendzeitungen gekauft. Ich gehe jetzt in ein Café, trinke ein Glas Champagner, lese die Zeitungen. Ich bin wieder in der Welt. Darf ich Sie mal umarmen? Dann haben wir uns umarmt und dann saß ich heulend vor Glück im Zug. Wie heilsam! Wissen Sie, ich habe mein eigenes Alter immer verdrängt. Nicht dran denken, was danach ist! Für das Buch hab ich's getan und habe gemerkt, ich fürchte mich gar nicht. Irgendwann falle ich natürlich um und bin krank oder tot. Ist doch klar in meinem Alter. Aber es macht mir keine Angst mehr. Ich hab mir selber meine eigene Angst weggeschrieben.