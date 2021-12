Autorin Christine Haidegger 79-jährig verstorben

Die Autorin Christine Haidegger ist tot. Sie starb Sonntagfrüh im Alter von 79 Jahren, wie die IG Autorinnen Autoren mitteilte. Die am 27. Februar 1942 in Dortmund geborene Haidegger lebte seit Mitte der 1950er-Jahre in Salzburg und hat sich dort intensiv für die Literaturszene eingesetzt. Unter anderem hat sie die Salzburger Autorengruppe (SAG) gegründet und war danach auch maßgeblich am Aufbau des Literaturhauses Salzburg beteiligt.

"Wir verdanken Christine Haidegger ungeheuer viel", schreibt Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren über die Verstorbene, die er als "unermüdliche Vertreterin der Anliegen und Interessen der Autor/inn/en und Literatur" bezeichnete. "Es gab keine Initiative der letzten Jahre, wo sie nicht ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zum Nutzen aller eingebracht hätte. Zahlreiche heute sehr bekannte Autorinnen und Autoren wurden von ihr entdeckt."

Haidegger hat im Laufe ihres Lebens zahlreiche Romane, Erzählungen, Reiseberichte, Theaterstücke und Gedichte veröffentlicht. Für ihr kreatives Schaffen sowie ihren Einsatz für die Literaturszene wurde sie vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kulturpreis der Stadt Salzburg, dem Georg-Rendl-Literaturpreis (jeweils 1984), dem Salzburger Landeskulturpreis (1990), dem Max-von-der-Grün-Preis (2002) oder dem Salzburger Lyrikpreis (2005). Im Jahr 2002 erhielt sie außerdem das Goldene Verdienstzeichen des Landes Salzburg. Zuletzt war von Christine Haidegger im Vorjahr der Gedichtband "Von der Zärtlichkeit der Wörter" erschienen.