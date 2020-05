Autorin Barbara Frischmuth ist 70

"In Dankbarkeit und Hochachtung für die große und großartige literarische Tochter unseres Landes" überreichte Landeshauptmann Franz Voves der Autorin das "Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark". Sie gehe davon aus, dass sie "nicht nur für ein Lebenswerk, sondern für eine bestimmte - durchaus kritische - Haltung" geehrt werde, hielt Frischmuth daraufhin fest. Die Auszeichnung, die - wie sie betonte - bereits Paul Lendvai zuteil geworden ist, nehme sie dankend an. Nachsatz: "Aber auch SS-Obersturmbannführer Wilhelm Höttl, ehemaliger Schuldirektor in Bad Aussee, hat sie bekommen."



In ihrer Dankesrede ging Frischmuth auch auf das Anfang Mai in Kraft getretene steirische Bettlerverbot ein: "Als ich heute nach Graz kam, fehlte mir plötzlich was - die Bettler. Vielleicht schläft man jetzt in Graz besser...wenn nicht, wäre das alles...", ließ Frischmuth bewusst die Zuhörer selbst ihren jeweiligen Schluss ziehen.



Barbara Frischmuth wurde am 5. Juli 1941 in Altaussee geboren. Nachdem ihr Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen war, wuchs sie bei ihrer Mutter auf, die in Altaussee bis Mitte der 1950er-Jahre ein Hotel führte. Sie studierte Türkisch und Ungarisch (Dolmetsch) an der Universität Graz, später Orientalistik in Wien. Ein Stipendium führte sie 1960/61 erstmals in die Türkei - an die ostanatolische Universität in Erzurum. Nach ihrer Rückkehr las Frischmuth im Grazer "Forum Stadtpark" erstmals aus eigenen Werken.