Autorin Annie Proulx: Klimawandel ist "die andere Pandemie"

Politisch ist der Klimawandel in den USA für den wissenschaftsfeindlichen Donald Trump keine Priorität. Wird Trump im November abgewählt? „Alles, was ich sagen kann, ist dass wir die besten Plätze am Ring haben, um einen großen, schmutzigen Kampf zu verfolgen.“

Die Veränderungen durch die Corona-Krise jedenfalls werden diesen Wahlkampf überdauern. Wie tiefgehend diese sein werden?

„Das werden wir erst im Laufe der Zeit merken“, antwortet Proulx. „Aber einige kleine Veränderungen zeigen, dass wir interessierter sind an steinzeitlichen Lebensweisen. Covid-19 scheint unser Interesse am Gemüseanbau wieder angefacht zu haben. Zum Teil, wie ich denke, weil es gegen Stress hilft. Aber auch, weil der Anbau von eigenem Obst und Gemüse eine Grundversorgung sicherstellt. Selbst in den überfütterten USA gibt es Anzeichen von Hunger.“

Auch die Kultur verändere sich: Da viele Institutionen geschlossen sind, werden viele Veranstaltungen online abgehalten – dies habe einen „leblosen Beigeschmack“ und sei ein „Lückenbüßer“, sagt Proulx. Das gemeinsame Erlebnis fehle – „wer weiß, vielleicht inspiriert das Menschen, zu singen oder ein Instrument zu spielen, ihre eigenen Geschichtenerzähler zu sein oder Skulpturen zu schaffen: Jeder sein eigener Musiker/Künstler/Autor!“