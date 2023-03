Autor und Behindertenaktivist Erwin Riess gestorben

Nach einem Rückenmarkstumor wurde er Rollstuhlbenutzer und in der Folge Aktivist der autonomen Behindertenbewegung. "Er war nicht nur selbst als Autor und Behindertensprecher höchst initiativ, es gab auch keine berufspolitische und gesellschaftspolitische Initiative, die nicht seine Unterstützung fand", hieß es heute seitens der IG Autorinnen Autoren. In den vergangenen Jahren lebte Riess, der 2002 mit dem Würdigungspreis des Landes Niederösterreich für Literatur ausgezeichnet wurde, in Wien-Floridsdorf und in Kärnten.