Autor Edmund de Waal: "Ich verbringe viel Zeit mit den Toten“

Eine Erinnerung, die er auch in seinem neuen Buch „Camondo“ fortschreibt. Diesmal geht es um Paris, um die Rue de Monceau, in der einst sein Vorfahre Charles Ephrussi den berühmten „Hasen mit den Bernsteinaugen“ hütete, eine Netsuke genannte japanische Figur.

Die dort lebenden Camondos waren mit den Ephrussis und Proust befreundet und Teil der Pariser Gesellschaft. Bis sie dort der Horror der 1930er und 1940er Jahre einholte.

„Damit eine Geschichte Kraft hat und etwas verändert, muss sie etwas real, lebendig machen“, sagt de Waal. „Man muss glauben, dass all diese Menschen leben – in all ihrer Freude und ihren Tragödien. Dann hat die Geschichte die Kraft der Empathie, des Mitgefühls. Dann kann der Leser erleben, was es heißt, ein Migrant zu sein, von einem Land ins andere zu kommen.“ Denn Moïse de Camondo zog aus Konstantinopel nach Paris. Und de Waal will zeigen, „was es heißt, seine Familie zu verlieren. Oder zu versuchen, sich anzupassen, in einer neuen Kultur zu verschwinden.“

„Camondo“ ist ein Roman in Briefen an Moïse de Camondo – naturgemäß ohne Antworten. Ist das nicht ein Akt der Einsamkeit? „Das ist eine interessante Art, das zu bezeichnen. Ich verbringe viel Zeit mit den Toten. Ich scheine einfach in der Vergangenheit zu leben. Ich habe erst, als ich das Buch in Händen hielt, gemerkt, dass er ja nicht zurückschreibt. Es ist eigentlich eine Reihe an Briefen – und Schweigen. Das war für mich eine Überraschung.“