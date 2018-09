Autor David Grossmann: „Wir leben im Zeitalter der Schamlosigkeit“

Gibt es einen Weg zurück – in Richtung einer Lösung?

Wir sollten niemals dorthin zurückkehren, wo wir vor 15 Jahren waren. Dieser Konflikt hat in den Bürgern gewisse Eigenschaften geweckt – Hass, Rassismus, Fanatismus. Die sind ins Blut übergegangen. Es wird sehr schwierig, das zurückzuführen in eine Ära mit mehr Optimismus, mehr Hoffnung. In dieser Hinsicht wäre es, selbst wenn der Frieden heute käme, zu spät. Aber natürlich wünschte ich das.

Wie können Sie derart Israel-kritisch schreiben, ohne Ihr halbes Publikum zu verlieren?

Ich denke, viele Menschen in Israel mögen meine politische Einstellung nicht. Ich verstehe sie! Aber selbst einige Rechte lesen meine Bücher. Denn sie fühlen, dass meine Literatur für sie relevant ist. Auch, weil mein Zugang nuanciert ist. Es interessiert mich zu sehen, was mit Menschen passiert, die seit drei Generation in einem Kriegszustand leben. Das wollen die Rechten auch wissen. Wir sehen einander in Klischees. Ich kenne viele Siedler – ich diskutiere mit ihnen, lerne mit ihnen. Ich kann ihnen nicht die Menschlichkeit, die Komplexität absprechen. Ich will mit der Realität in Kontakt bleiben, auch wenn sie mich erschüttert. Das tut sie wirklich.

Kann die Literatur mit diesen Nuancen die Politik beeinflussen oder zumindest die Diskussion in eine Richtung lenken?

Wenn es so wäre, wären wir in einer ganz anderen Situation. Unser Zugang zu allem ist trübe, dickhäutig. Nuancen erfordern Energie und Aufwand. Wir haben die Energie zur Nuance verloren. Literatur heißt, etwas Präzises in einer trüben Welt zu machen. Und auf den Nuancen zu beharren. Auf lange Sicht kann das etwas beeinflussen. Wenn man sich alten Geschichten mit einem neuen Vokabular nähert, sind die Menschen darauf nicht vorbereitet. Sie können nicht ihre gewohnten Klischees verwenden, um zu rechtfertigen, was sie tun. Und die Literatur kann darauf beharren, die großen Systeme nicht die Sprache verändern zu lassen. In einer verzerrten Situation wie der unseren ist das erste, was manipuliert wird, die Sprache. Von der Regierung, der extremsten, fanatischsten, rechten Regierung, die Israel je hatte. Von der Armee, von der Polizei und von den Medien. Die schaffen eine selbstgerechte Atmosphäre des Kitsches. Literatur hingegen zwingt die Menschen, Dinge richtig zu benennen. Eine Besetzung etwa „Besetzung“ zu nennen. Ich wurde aus dem israelischen Radio gefeuert, weil ich darauf bestanden habe.