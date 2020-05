Autor Alfred Kolleritsch ist tot: Manuskripte-Herausgeber und Wegbereiter

Der Herausgeber der Literaturzeitschrift manuskripte, Alfred Kolleritsch ist Medienberichten zufolge tot. Er wurde 89 Jahre alt. Kolleritsch wurde zum Steigbügelhalter vieler österreichischer Literaten und etablierte sich zugleich selbst als tief schürfender Autor.

Geboren wurde Alfred Kolleritsch 1931 im steirischen Brunnsee als Sohn eines Forstverwalters und einer Postangestellten. Nach Graz kam er 1941, wo er zunächst das Gymnasium und anschließend die Universität besuchte, um dort schließlich 1964 über die „Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit in der Philosophie Heideggers“ zu promovieren. Es folgten lange Jahre in seinem Brotberuf als Gymnasiallehrer für Philosophie und Deutsch, den er bis 1993 ausübte.

Daneben arbeitete Kolleritsch jedoch stets auch am eigenen Oeuvre, hatte doch die Bibliothek seines Großvaters einst sein Interesse an der Literatur geweckt. Erste Gedichte und Prosaversuche entstanden bereits 1948, die erste öffentliche Lesung fand 1958 in Graz statt. Und bereits 1960 wurde der damals knapp 30-Jährige zum Mitbegründer des im früheren Grazer Stadtpark-Cafe angesiedelten „Forum Stadtpark“, dessen Vorsitzender er bis 1995 war. Das Forum war konzipiert als „selbstverwalteter Ort der Begegnung“.

Gleichzeitig mit dem Forum startete auch die Literaturzeitschrift „ manuskripte“, die Kolleritsch ab der zweiten Ausgabe als alleiniger Herausgeber betreute. Nicht nur trug er maßgeblich dazu bei, Graz zu einem Literaturzentrum zu machen. Er diente vielen späteren Autorenstars als Sprungbrett. In der Literaturzeitschrift publizierten zunächst die Autoren der Wiener Gruppe wie H.C. Artmann und Konrad Bayer. Ab der fünften Nummer kamen dann Autoren wie Wolfgang Bauer und Barbara Frischmuth hinzu.