Auszeichnung für Karin Bergmann: Stehende Ovationen für rabiate Anständigkeit

Bergmann geht ab, wie es ihre Art ist: mit Understatement. Sie verzichtete auf eine Nabelschau in Form eines fetten Bilanz-Bilderbuchs. Und sie hätte sich wohl auch dagegen gesträubt, zum Ehrenmitglied des Burgtheaters ernannt zu werden. Das Team beantragte die Auszeichnung für Bergmann, die mit „rabiater Anständigkeit“ besteche, daher hinter deren Rücken, wie Claudia Kaufmann-Freßner am Mittwochnachmittag bei der Überreichung des Dekrets durch Sektionschef Jürgen Meindl pointiert berichtete. In ihrer Rede brach Bergmann vor Rührung fast die Stimme weg: Sie empfinde Dankbarkeit, dass sie vom Schicksal an dieses großartige Haus geführt worden sei – und sie dankte allen Mitarbeitern in allen „Gewerken“. Trotzig sagte sie: „Ich habe keinen Respekt vor Autoritäten, nur vor Kompetenz.“ Mit Einstellungen wie dieser wurde sie zum Vorbild für Christian Kircher: Er sei, sagte der Geschäftsführer der Bundestheaterholding, beeindruckt von ihrem andauernden Ringen um Haltung.

Als Laudator hatte sich Bergmann ihren Nachfolger ausgesucht. Martin Kušej erzählte von seinen Anfängen am Haus vor zwei Jahrzehnten – und der Unterstützung Bergmanns. Als er dann mit dem Residenztheater in eine erste Krise geschlittert sei, habe sie ihm „hammerhart die Leviten gelesen“. Später hätte sie dafür gesorgt, dass seine Wiederkehr an die Burg „wie ein Nach-Hause-Kommen“ gewesen sei. Und nun, an diesem heißen Nachmittag im Pausenfoyer, demonstrierten die beiden, wie gut eine Übergabe funktionieren kann.

Fast das halbe Burg-Ensemble, darunter Peter Simonischek, Michael Heltau, Elisabeth Orth, Sabine Haupt, Johannes Krisch, Maria Happel und Nicholas Ofczarek, sowie zwei Ex-Burgtheater-Direktoren ( Gerhard Klingenberg und Achim Benning) spendeten stehend Beifall.