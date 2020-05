Von der Oper zu Industrial-Rock

Katie Stelmanis, Frontfrau der Indie-Band Austra, würde so gerne einmal in die Wiener Staatsoper gehen. Doch bis jetzt hatte sie bei ihren Österreich-Besuchen keine Zeit dazu. Auch wenn sie mit ihrer Band am 9. September in der Wiener Arena zu Gast ist, wird es sich nicht ausgehen. Denn am Tag drauf tritt das Trio im Rockhouse in Salzburg auf.

Dabei werden die Kanadier neben ihrem Erfolgs-Sound – Kates klare Sopranstimme über mächtigen Klavierpassagen und düsteren New-Wave-Klängen – auch experimentellere, elektronische Instrumental-Tracks von ihrer jüngsten EP "Habitat" vorstellen.

"Das heißt nicht, dass wir von jetzt an ganz anders klingen", erklärt Stelmanis im Interview mit dem KURIER. "Wir wollten nur einmal etwas Neues machen – etwas, das nicht auf meiner Stimme und hymnischen Melodien basiert. Ich liebe so viele verschiedene Stile – es war an der Zeit, das zu zeigen."