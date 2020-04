Austra hat in toxischer Beziehung Stärke und Heilung gefunden

Stelmanis hat all das selbst schmerzhaft erfahren. Die in Toronto in der Szene um Arcade Fire aufgewachsene Musikerin startete die Band Austra 2010 mit der Schlagzeugerin Maya Postepski. Mit verschiedenen anderen Musikern wurde der Sound – geprägt von der Fusion von elektronischem, leicht experimentellem Pop und Stelmanis’ in Operngesang ausgebildeter Stimme – schnell zum Insider-Tipp.

Doch vor drei Jahren brach die 34-Jährige mit Postepski und allen anderen Austra-Mitgliedern, um neu anzufangen: „Mit der Prämisse, nur mit diesen Leuten arbeiten zu können, hatte ich mich kreativ in eine Sackgasse manövriert. Aber diese Prämisse hing mit meiner eigenen Unsicherheit zusammen. Denn auch die Partnerin, mit der ich sehr, sehr lange zusammen war, war kreativ in Austra involviert. Sie wollte nicht, dass ich mit anderen Leuten Songs schreibe. Und ich wollte sie glücklich machen.“