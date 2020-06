Ausstellungsjahr 2015: Ring statt Weltkrieg

Bereits im Frühjahr wagt man im Leopold Museum mit " Tracey Emin/ Egon Schiele. Where I Want to Go?" eine interessante Querverbindung zu der skandalumwitterten britischen Künstlerin, die unter anderem mit der Installation ihres ungemachten Betts - die im Juli 2014 übrigens für 2,7 Millionen Euro in London versteigert wurde - Furore machte.