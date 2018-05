Ausstellung: Wie "Mein Kampf" zu einem Kochbuch wird

Es ist eine Sache, eine gute, entsetzlich aufwändige Idee zu haben; aber nochmal eine ganz andere, sie wirklich durchzuziehen. 782 Seiten, rund eineinhalb Millionen Buchstaben lang. "Dass ich ein Kochbuch daraus machen würde, wurde mir erst klar, als ich schon einige Seiten zerschnitten hatte. Ich spielte mit den Buchstaben des Titels und daraus entstand "Kein Mampf"", sagt Joska. Aus etwas Gefährlichem wird Nützliches, aus böse wird gut. In mühsamer Kleinarbeit. Und kochen, sagt er, funktioniere so ähnlich wie sein Projekt: "Man nimmt auch Dinge, zerschneidet und vermischt sie und am Ende kommt meistens etwas gutes dabei heraus."