Ausstellung: Walter Pichler im MAK

Die hinreißende Schau "Skulpturen Modelle Zeichnungen" (bis 26. 2. 2012) ist nun die letzte, die Noever für das Haus konzipierte, und die erste, die sein Nachfolger Christoph Thun-Hohenstein eröffnete. Sie bietet eine hervorragende Gelegenheit, das Werk des 1936 geborenen Gesamtkunst-Visionärs, das aufgrund seltener Ausstellungen und minimaler Kunstmarkt-Präsenz oft schwer fassbar scheint, zu erspüren.



Pichler verfolgt Ideen über Jahrzehnte in den verschiedensten Medien: In der MAK-Schau findet etwa eine Skizze ("Metallkleid für einen Schlafenden", 1970) ihr Echo in einem alten Krankenhausbett, dem eine Körpersilhouette aus Metall und Glas eingeschrieben ist (1971). Der futuristisch anmutende "Glaspalast" (1999) führt dieses Motiv noch weiter.



Weil die Formen immer wieder vom Menschen ausgehen, ist es möglich, sich von dieser Kunst umhüllt und aufgehoben zu fühlen: Die Kleidung, das Haus wird - frei nach McLuhan, den Pichler auch rezipierte - zur erweiterten Haut.



In seinem Atelier-Komplex im Burgenland komponierte Pichler ideale Ensembles für seine Werke. Dass das MAK ebenfalls eine würdige Hülle bietet, erkannte Pichler bei der

Eröffnung selbst: "Es ist gelungen, mich wieder hier heimisch zu machen."