Ausstellung: Provokante Doppelgänger

Bild

Bekannt für seine außergewöhnlichen Porträts ist auch der US-amerikanische Fotograf Mark Seliger, der John Malkovich ins Taubennest setzte. Zu sehen ist dieses Bild in der Sonderausstellung "3 Years of Photo Art" - ab 19. September. Info: "3 Years of Photo Art"Bauernmarkt 14, 1010 Wien Mo-Fr 10:00 – 18:30, Samstag 11:00 – 16:00 Uhr