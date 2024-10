Light Sound Senses: Kunst auf allen Kanälen

In einem leeren Raum hängen in zwei Reihen zehn überdimensionierte Diskokugeln. Die Reflexionen der winzigen Spiegel glitzern an den weißen Wänden, Licht und Schatten kreieren feine Muster, die über die Gesichter der Besucher gleiten.

Dieses Werk von John M. Armleder und viele weitere sind zu sehen in der neuen Ausstellung Light Sound Senses in der Heidi Horten Collection. Es ist die erste Ausstellung im Haus, die ihren Fokus nicht auf Malerei und Grafik legt. Zu sehen sind Leihgaben, Sammlungsstücke und eigens für die Ausstellung und ihre Räume konzipierte Werke. Die Schau regt dazu an, vom alleinigen Betrachten wegzukommen. Dabei verspricht sie ein immersives Erlebnis, das alle Sinne herausfordert. Im Zentrum steht das Licht als physikalisches und ästhetisches Phänomen.