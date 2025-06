Jedem sein Nitsch: Orgie in Prinzendorf, Ordnung in Mistelbach

Um Nitsch in wirklich kleine Portionen zu zerhacken, braucht es also Karlheinz Essl. Der Unternehmer und Sammler war über Jahrzehnte ein Bewunderer des Wiener Aktionisten, er kaufte zahlreiche Werke, ließ ihn 1997 im Schömer-Haus – der Zentrale des von Essl aufgebauten Baumax-Konzerns – eine große Malaktion realisieren und setzte sich damit durchaus auch dem Unmut der Volksseele, die bei der Nennung des Namens „Nitsch“ lange Zeit reflexartig überkochte, aus.

„Mein Nitsch“ heißt das Buch – und auch das Denkma, das Essl seiner Beziehung zu dem Künstler im Nitsch Museum Mistelbach errichtet hat. Oder sollte man sagen: Die Gedächtniskapelle? Solcherart ist der Parcours in dem langschiffigen Bau, an dessen Stirnseite ein riesenhaft vergrößertes Nitsch-Porträt hängt, nämlich strukturiert. An den Seitenwänden sind 14 „Stationen“ – dass die Zahl mit jener eines kirchlichen Kreuzwegs übereinstimmt, sei auch den Raumverhältnissen geschuldet, treffe sich aber gut, sagt Essl auf Nachfrage.

Ein theologischer Überbau ist jedenfalls vorhanden, er fußt in zahlreichen Gesprächen, die Essl – selbst praktizierender Protestant – mit dem katholisch verwurzelten Nitsch führte, der sich selbst gern als verhinderten Kirchenmaler sah. Ein rein weißes Bild – aus einer Werkserie, die Nitsch erst spät in seinem Leben malte – fungiert gemeinsam mit dem Bibelzitat „Am Anfang war das Wort“ als Anker. Von hier aus kann man das Wunder der Nitsch-Schöpfung abschreiten, die einzelnen Stationen entlang.

Der Pate

Das Problem: Der Pfad ist in seiner Anmutung übermäßig belehrend. Dass Essl – mit der „Carte blanche“ des Museums offenbar gegen kuratorische Beratung immunisiert – sich dazu entschloss, einzelne Nitsch-Werke schräg verdreht aufzuhängen, bremst die Wirkung der Bilder. Anliegen des Sammlers war es dabei, den flüchtigen Blick zu verankern, doch diese Intervention fühlt sich bevormundend an, so als würde die Hand des Firmpaten an der Schulter ein bisschen zu stark zupacken.