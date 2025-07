Von Ischl bis Schanghai: Albertina zeigt Kunst als Reisesouvenir

Dass in exakt denselben Räumen nun die sommerliche Schau „Fernweh – Künstler:innen auf Reisen“ (bis 24. 8.) stattfindet, ist ein Signal dafür, dass der seit Jahresbeginn amtierende Direktor Ralph Gleis den hauseigenen Sammlungen von Werken auf Papier und der Expertise der damit befassten Kuratorinnen und Kuratoren einen erhöhten Stellenwert einräumt.

Auf der Suche nach Formaten

Das ergibt viel Schauwert, aber auch einige Längen: Es wirkt ein wenig so, als sei die Albertina, die unter ihrem früheren Direktor praktisch nie Themenausstellungen zeigte, noch auf der Suche nach Formaten, um ihren Reichtum abseits der Fokussierung auf Meisterwerke oder prominente Namen zu vermitteln. Der kulturhistorische Kontext, in dem die Bilder entstanden und ihren Weg in die Sammlung fanden, wird dabei nur grob umrissen.

Einige „große Namen“ findet man in der Schau allerdings doch: So empfangen im ersten Saal vier Blätter mit Landschafts- und Architekturansichten, die niemand geringerer als Johann Wolfgang von Goethe während seiner Italienreise 1787 in Sepia-Technik festhielt.