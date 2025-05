Abseits der Mannerschnitte: Neue und alte Wien-Ansichten in der Horten Collection

Das Museum, stets um neue Perspektiven auf Kunstwerke seiner Sammlung bemüht, konfrontierte Oláh mit zwei Künstlern, die ebenfalls für ihre Stadtansichten bekannt wurden: Der Aquarellist Balthasar Wigand (1770–1846), der der Biedermeier-Epoche zugerechnet wird, platzierte solche „Veduten“ gern in prächtigen Schatullen, die oft als Nähkästchen, aber auch als Aufbewahrungsboxen für Briefe verkauft wurden. Die Museumsgründerin Heidi Horten (1941–2022) schätzte diese Preziosen – für die nun gezeigte Ausstellung nahm man aber noch Objekte aus dem Besitz des Sammlers Christian Kuhn hinzu.

Bei manchen der nun gezeigten Gegenüberstellungen sind die Spuren der Zeit unübersehbar: Die „Spinnerin am Kreuz“, die auf einer Wigand-Schatulle noch inmitten weiter Brachflächen zu sehen ist, erscheint heute entlang der Triester Straße von Wohnbauten umgeben. Auf Ansichten des Donaukanals, den der Biedermeiermaler schon als Wasserstraße mit Booten darstellte, fotografierte Oláh den „Twin City Liner“.

Doch gerade in den scheinbar unveränderten Ansichten macht sich die Zeit besonders bemerkbar: Eine Ansicht des Karlsplatzes wird in der zeitgenössischen Variante von einem Espresso-Kiosk bevölkert, die Fassade der technischen Universität ziert ein Graffito, daneben stehen zwei E-Scooter, die Kirche ist eingerüstet. Stadtmöblierungen, und die Spuren veränderter Mobilität interessieren Oláh– in früheren Projekten widmete er sich bereits Wiens Tankstellen oder Würstelständen.