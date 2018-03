Ausstellung im Literaturmuseum: Als Wien Weltgeltung erlangte

Wer waren eigentlich die „ Zentralfiguren der Wiener Moderne“? Karl Kraus, Giftspritze und Herausgeber der 1899 von ihm gegründeten Zeitschrift „Die Fackel“? Arnold Schönberg, Erfinder der Zwölftontechnik? Gustav Klimt? Ernst Mach? Sigmund Freud? Otto Neurath? Kurt Gödel? Adolf Loos? Otto Wagner? Gustav Mahler, Direktor der Hofoper? Oder Josef Hoffmann, Mitbegründer der Wiener Werkstätte?

Das Literaturmuseum der Nationalbibliothek (ÖNB) im ehemaligen Hofkammerarchiv beantwortet die Frage pragmatisch – nach den vorhandenen Beständen – mit Alban Berg, Berta Zuckerkandl und Ludwig Wittgenstein. Der Komponist, die Journalistin und der Philosoph hätten sich, so verdeutlicht eine Schautafel, im Zentrum eines gewaltigen Netzwerkes befunden – auch wenn die Verbinungen untereinander keine großen gewesen sein dürften. Die drei „Figuren“ stehen in der Sonderausstellung „Berg, Wittgenstein, Zuckerkandl“ ( bis 17. Februar 2019 ) daher als Solitäre nebeneinander; sie geben aber – aufgrund all der Verbindungslinien und ausgestellten Materialien – vielfältige Einblicke in die Zeit, als Wien in mehreren Disziplinen Weltgeltung erlangte.

Im Fokus stehe, so Direktor Bernhard Fetz, die Literatur. Denn Berg (1885–1935) verstand sich als „Musik-Schriftsteller“, Wittgenstein (1889 – 1951) vertrat die Ansicht, dass man Philosophie „eigentlich nur dichten“ dürfte – und Berta Zuckerkandl (1864–1945) pflegte Kontakte nicht nur zur Politik und zur Kunst: In ihren Salons waren auch Stefan Zweig, Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler zu Gast.