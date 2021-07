Ausgezeichnet: Powernapping und ein Amoklauf mit Musik

Eine attraktive Mischkulanz aus den Sparten Kabarett, Theater, Musik, Kino oder Literatur sind bei "Echt Wien" (13.–16. 11.), dem "Festival des Wienerischen" in der Wiener Urania vertreten. Mit dabei sind Thomas Maurer, Joesi Prokopetz, Birgit Denk, Andreas Lust & Manfred Rebhandl, Otto Jaus, Wiener Tschuschenkapelle, Louie Austen, Timna Brauer & Elias Meiri, Stefan Slupetzky & Trio Lepschi, Nadja Maleh, Wolfram Berger, die Strottern u. v. a. Am Samstag und Sonntag wird auch ein Kinderprogramm geboten.

Das Ziel des viertägigen Festivals ist es, die Vielfalt und Einzigartigkeit der Stadt und ihrer Künstler zu bündeln und ins Scheinwerferlicht zu stellen. Organisatorin Julia Sobieszek will "sowohl das traditionelle als auch das moderne Wien in all seinen multikulturellen Aspekten präsentieren".

Info: 13. bis 16. 11. Urania; Festivalpass € 38, Abendticket € 15, Kinderkarte € 1. 01/588 85.

Weitere Infos und Tickets finden Sie unter www.events.at