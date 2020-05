Ausgestopfte Tiere und andere Absurditäten

Wenn Menschen ihre eigenen Memoiren schreiben, dann meist nicht selbst. Ghostwriter sind dafür verantwortlich, die Fakten zu sammeln, Interessantes herauszustreichen und schließlich das Leben eines Menschen auf ein paar hundert Seiten zu bringen. Jenny Lawson geht da einen anderen Weg: Wer ein eigenes Gefahrenwörterbuch für seinen Vater braucht, es nicht ungewöhnlich findet, während der Schulzeit mit der ganzen Armlänge in einer Kuh zu stecken, um diese künstlich zu befruchten und darüber streitet, ob Jesus nun ein Zombie ist oder nicht, der weicht wohl eher von der Norm ab. Jenny Lawson erzählt in ihrem Debüt "Das ist nicht wahr, oder?" ( Metrolit ) von ihrem Leben - Verrücktheiten, persönliche Unzulänglichkeiten und recht plastisch beschriebene Details inklusive.

Etwa die Geschichte, als ihr Vater (ein Tierpräparator) mitten in der Nacht in das Zimmer von Jenny und ihrer Schwester Lisa kam, um ihnen ihr neues Haustier zu präsentieren: Ein magisches Eichhörnchen, welches in der Lage war, Rechenbeispiele zu lösen. " Stanley sah … seltsam aus. Verwirrt stellte ich fest, dass er extrem dick war, mit einem gewaltigen Bierbauch. 'Da hat Juanita (die imaginäre Schneiderin für Stanleys Kostüm) was zu tun', dachte ich noch. Dann merkte ich, dass Stanleys Hinterpfoten arg lustlos hin und her baumelten und dass die Hand meines Vaters im Körper des Eichhörnchens steckte."