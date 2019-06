Aus der Tiefe des Raums: Iffland-Ring an Jens Harzer

Sie wünschte, sagte Karin Bergmann, die Überreichung des Iffland-Rings läge in weiter Ferne. Denn dann wäre Bruno Ganz noch am Leben.

Doch der große Schauspieler starb am 16. Februar. Und er bestimmte, dass der Ring, der ihm von Josef Meinrad zugedacht worden war, an Jens Harzer übergeben wird. Als wohl letzter Höhepunkt der Ära Bergmann fand am Sonntagvormittag in der Burg die Überreichung statt.

Gemeinsam sei Ganz und Harzer, sagte die scheidende Direktorin, die Aura der Unverwechselbarkeit. Und Peter Handke zeigte sich zu Beginn seiner Rede erstaunt, wie ähnlich sich die beiden seien – oder doch nicht. Denn unmittelbar zuvor war ein Szenenreigen projiziert worden: Harzer als Amphitryon (1999), als Tod im „Jedermann“ (2004), als Handkes „Ich“ (2011), als Achilles (2018) etc. Und man sah auch einen Ausschnitt aus „ Ithaka“ von Botho Strauß aus 1996 – mit Ganz als Odysseus und Harzer als Telemach. Regisseur Dieter Dorn hatte den Schauspieler, geboren 1972, erst drei Jahre zuvor an die von ihm geleiteten Münchner Kammerspiele geholt.