Aus der Mottenkiste des Man In Black

Auch wenn dieser die Aufnahmen mit einem am Dachboden wiedergefundenen Van Gogh-Gemälde vergleicht: "Out Among The Stars" vereint Aufnahmen einer Phase, die generell als Cashs Karrieretiefpunkt gilt. Der Sänger hatte seine rebellische Rockabilly-Schärfe verloren, suchte Anschluss an den Zeitgeist und hatte zwischendurch - nach einer Operation im Jahr 1983 - auch noch einen Rückfall in die Tablettensucht zu verarbeiten. Was nach dem Wechsel vom Label CBS zu Mercury folgte, ist auf der Compilation "The Mercury Years" nachzuhören: So klischeehaft klang Cash davor und danach nie.

Die Aufnahmen auf "Out Among The Stars" sind da noch vergleichsweise solide geraten. Dennoch: Cash scheint sich oft selbst zu zitieren, spielt sein Repertoire von humoristischem Sprechgesang ("If I Told You Who It Was") bis zu Western und Rockabilly durch ("Rock'n'Roll Shoes") und bleibt dabei zwischen allen Stühlen sitzen. Fans, für die Cash erst durch seine reduzierten, späten "American Recordings" zur Kultfigur wurde, werden die Zehennägel aufrollen, wenn er mit einem Kinderchor die Verse "We're proud as we can be / to be from Tennessee" anstimmt oder von seinem religiösen Erweckungserlebnis singt ("I Came to Believe").

Für Hörer, die mit allen Country-Wassern gewaschen sind, geht "Out Among The Stars" als interessantes Zeitdokument durch. Die Aufnahmen, die mit einem verlorenen Van-Gogh-Bild vergleichbar sind, müssen aber noch irgendwo auf Johnny Cashs Dachboden lagern.

INFO: Johnny Cash: "Out Among The Stars", ab 25. März im Handel erhältlich.