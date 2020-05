Aus dem Herzen Rumäniens

Maramures. Für die Rumänen ist die Region im Norden des Landes die Wiege ihrer Kultur. Die Menschen vor Ort, die in den ärmlichen Dörfern oft ohne Strom ausharren, wollen dagegen nur weg, erzählt Emesö Benkö im Gespräch mit Kurier.at. In ihren Bildern gibt die junge Fotografin Einblick in diese verklärte Welt. Einsame Straßen, unverputzte Fassaden und heruntergekommene Pferdekutschen. Szenen, wie aus der Zeit gefallen. Die Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen den Alltag der Menschen in dieser traditionell geprägten Region, aus der die Jungen wegziehen und nur die Alten bleiben. Emesö Benkö selbst stammt aus dem Westen Rumäniens – aus der 300.000-Einwohner-Stadt Timișoara - seit drei Jahren lebt sie jetzt in Wien. Für ihre Serie kehrt sie zweimal im Jahr in die Dörfer in Maramures zurück. „Ich kenne die Leute, und das sieht man auch auf den Fotos.“