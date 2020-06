Auktionen: 51 Millionen für Bacon

Im Wettrennen der beiden Platzhirsche Sotheby's und Christie's zeigte sich beim Auftakt der Saison in London einmal mehr: Während Sotheby's im Feld Impressionismus/Moderne die Nase vorn hat, kann Christie's im Bereich der Zeitgenössischen Kunst die höheren Umsätze verbuchen.

So machte Sotheby's für seine Zeitgenossen-Auktionen am Mittwoch und Donnerstag (12.-13.2.) insgesamt 127 Millionen Euro Umsatz. Bei Christie's erzielte allein die Abendauktion am Donnerstag umgerechnet 151 Millionen Euro - nicht zuletzt dank der umgerechnet 51,3 Millionen Euro, die für Francis Bacons Bild " George Dyer Talking" gezahlt wurden.

Doch auch Sotheby's konnte sich über gute Verkäufe freuen: So setzte man Gerhard Richters Bild "Wand" um umgerechnet 21,2 Millionen Euro ab, und Andy Warhols " Mao" brachte 9,23 Millionen - fast das zwanzigfache dessen, was es bei seiner letzten Auktion im Jahr 2000 gekostet hatte.