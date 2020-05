Stunde der Wahrheit für 44 Essl-Werke

40 bis 60 Millionen Pfund, rund 50 bis 75 Millionen Euro – so hoch ist der Schätzwert jener 44 Kunstwerke aus der Sammlung Essl, die heute um 19 Uhr (Ortszeit) bei Christie’s in London zur Versteigerung gelangen. Für alle Lose hat das Auktionshaus einen Mindesterlös garantiert – der untere Schätzwert, 50 Millionen Euro, dürfte damit bereits fix in der Tasche sein.