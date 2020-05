Franz Kafka in der Madison Avenue

Mithilfe von Klaus und Thomas Mann gelang ihm 1938 die Flucht in die USA. Kafka flüchtete sozusagen mit. Klopstock wurde ein bekannter Lungenchirurg, lehrte in New York, war mit Einstein in Kontakt – und mit Salman Schocken (1877–1959), dem großen Verleger.

Ihm ließ er den Pass in einem Brief, 1946 datiert, zukommen: Schocken war der Erste in Amerika, der Kafkas Werke herausbrachte. Vielleicht verwendete er das – fein säuberlich herausgelöste – Bildfür eine Publikation.

Und die Exilantin Gerda Schulz ( 2013)? War eine Bekannte des Verlegers. Sie wird den Pass geschenkt bekommen haben. Die Tochter fand ihn nach ihrem Tod in einer Lade.

Geschichten, wundersame Geschichten. Im Nachlass von Kafkas Nachlassverwalter Max Brod (1884–1968), um den seit Jahrzehnten gerungen wird, hofft man auf weitere "Nachrichten".

Der Pass wird im September von Bonhams versteigert. Ausrufpreis zwischen 10.000 und 15.000 Dollar.