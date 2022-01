Aufregend, mitreißend, emotionsgeladen: So ist "Miss Saigon“ in Wien

Wobei es bereits seit der Uraufführung 1989 in London und 1991 in New York „Voraufführungen“ in 32 Ländern vor mehr als 36 Millionen Menschen gab. Zuletzt in Stuttgart, und mehrmals mit dem zum Großteil gleichen Kreativteam wie jetzt in Wien mit Regisseur Laurence Connor.

Die Österreichische Erstaufführung war bereits 2011 in Klagenfurt unter Stadttheater-Chef Josef Ernst Köpplinger.

Plakatiert ist das rührselige wie berührende Stück, eine Light-Version der Puccini-Oper „Madama Butterfly“ (1904), jetzt in Wien in verbaler Schieflage als „Die bewegendste Liebesgeschichte unserer Zeit“.

Wobei der Fall von Saigon 1975 am Ende des Vietnamkrieges doch wohl eher historisch als „unsere Zeit“ ist. Und hat Romeo und Julia die Welt nicht mehr bewegt als Chris und Kim?

Sei’s drum. Aktuell ist allemal die überstürzte Flucht der Amerikaner aus einem weiteren verlorenen Krieg in Afghanistan. „Die Idioten haben nichts gelernt“, findet Schönberg. So müsste man nur „zehn Worte ändern, und wir hätten „,Miss Kabul’“.

In Vietnam verlieben sich der naive US-Soldat Chris und das 17-jährige Barmädchen Kim ineinander. Doch das Glück hat keine Zukunft. Er flieht vor den Vietcong aus Saigon im Helikopter. Sie bekommt ein Kind von ihm. Er heiratet in den USA. Sie prostituiert sich in Bangkok.

Als sie sich nach drei Jahren wiedersehen, muss Kim erkennen, dass es für sie und ihr Kind Tam kein Happy-End geben wird. Die Geschichte endet tragisch – mit Kims Selbstmord.