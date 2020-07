Auf Spurensuche in der Saison der Apokalypse

Basis der Retrospektive, an deren Planung Strobl noch selbst beteiligt war, ist eine umfassende Schenkung, die Archivalien ebenso umfasst wie „Werke“ im engeren Sinn: In den 1970er Jahren begann Strobl nach einer Ausbildung in London, Keramiken zu schaffen. Kalbshufe wurden da zu Tassen, Schweinsschädel und Hühnerknochen zu Skulpturen, denen surrealistische Abgründigkeit ebenso wenig abzusprechen ist wie ein ironischer Bezug zu jenem Fossilienkult, der auf alpinen Jagdhütten gepflegt wird.

Tiere blieben für Strobl ein zentraler Bedeutungsträger, das Sammeln und Kombinieren wurde zu ihrer künstlerischen Methode.

Wer – wie der Autor dieses Artikels – die Künstlerin nicht persönlich kannte, kippt in der mumok-Schau unweigerlich in eine Spurensuche hinein: Was beeindruckt, sind weniger einzelne Werke als die Art, mit der Strobl dem scheinbar Nebensächlichen poetische Qualitäten abzuringen verstand.