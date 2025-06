Auf ein Erdbeereis mit Robert Forster

In den vergangenen zwei Jahren ist bei Robert Forster allerhand passiert. Da war einiges Schlechtes dabei, vieles verlief aber auch positiv. Zum Beispiel die Krebserkrankung seiner Frau, Karin Bäumler, die er in „The Candle And The Flame“, dem bislang letzten veröffentlichten Album aus dem Jahr 2023, verarbeitet hat – man höre dazu etwa den Song „She's A Fighter“, in dem der australische Singer-Songwriter sich und seiner Frau Mut zuspricht.

Und wie es aussieht, hat sich das auch ausgezahlt, denn Karin Bäumler scheint wohlauf zu sein – zumindest ist sie auf „Strawberries“ gesanglich vertreten. Im titelgebenden Stück hört man dem singenden Ehepaar Forster die Erleichterung auch an: Sie diskutieren etwa darüber, wer die Erdbeeren aufgegessen hat. Wer solche Probleme hat, dem kann es nicht schlecht gehen. Es ist ein von warmen Sonnenstrahlen und gut gelaunten Akkorden durchzogener Song über Partnerschaft und das Glück, wieder gesund zu sein – eine Würdigung des Lebens. Bei all der Leichtigkeit, die der Song ausstrahlt, lassen sich die schweren Zeiten, die nun (hoffentlich) hinter dem Paar liegen, nicht vollständig ausblenden: „It took time to recover back from the edge of the knife“, singt Forster.