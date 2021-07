"Auf diesen Raketenstart hätte ich gerne verzichtet"

Wer folgt Hartmann als Interimsdirektor? Der Kulturminister führt laufend Gespräche mit Kandidaten, am Mittwoch wird die Entscheidung abgesegnet. Laut news soll Hermann Beil als Übergangsdirektor feststehen. "Mit ihm wurde gesprochen", heißt es aus dem Kulturministerium. "Aber mit anderen auch." Und: "Es gibt definitiv noch keine Zusage."

Der 72-jährige Wiener, Claus Peymanns engster Weggefährte, wäre eine realistische Variante. Allerdings sagte Beil schon einmal kurzfristig ab, als er zum Josefstadt-Chef designiert wurde.

Während die Suche nach dem Interimschef also ins Finale geht, gibt es neue Vorwürfe gegen Hartmann aus der Schweiz. Laut Tagesanzeiger hätte er möglicherweise im Sommer 2009 beim Wechsel vom Zürcher Schauspielhaus an die Burg die Steuerbehörden in der Schweiz und in Österreich getäuscht.

Konkret geht es um 233.000 Euro, die sich Hartmann von der damaligen Kaufmännischen Geschäftsführerin Silvia Stantejsky für Vorbereitungsarbeiten auszahlen lassen habe. Die Burg ging davon aus, dass die Versteuerung in der Schweiz geschehen sei. Eine Ansässigkeitsbestätigung des Zürcher Finanzamts für Hartmann bis zum 20. Juli 2009 liege vor. Laut SN ist diese jedoch mit 24. 2. 2014 datiert: "Offenbar wurde sie erst jetzt und nach Berichten über fünf Millionen Steuerschulden nachgereicht, die genau wegen solch fehlender Steuerformulare drohen", so die Zeitung.

Am 20. Juli 2009 habe sich Hartmann beim Bevölkerungsamt der Stadt Zürich abgemeldet, "mit der Begründung: Wegzug nach Wien", so der Tagesanzeiger.

Die Honorarnote für die laut Hartmann-Anwalt Georg Schima in Teilbeträgen bar vorgenommenen Auszahlungen sei laut Presse jedoch erst fünf Wochen später ausgestellt worden – mit einer Zürcher Adresse, an der Hartmann nicht mehr gemeldet gewesen sei.