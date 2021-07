Auf den Spuren von Shakespeare

Über die anderen Bands oder das nächste Tool-Album will er nicht sprechen. Dafür aber gerne über Humor. Denn der steckt in vielem, was Puscifer machen, wird aber häufig übersehen oder falsch interpretiert.

Trotzdem ist es ihm ein Anliegen: "Shakespeare hat in seinen Werken die perfekte Balance zwischen Drama und Humor geschaffen. Das will ich auch. Denn an Shakespeare sieht man, dass das nicht altert. Was für einen Einfluss das darauf hat, wie uns das Publikum wahrnimmt, darf mich nicht kümmern. Denn dann wären wir nicht mehr pure Künstler. Dann wären wir eine Boyband."