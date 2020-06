Auch Nicht-Kunden zahlen nun fürs ORF-Fernsehen

Es ist ein uralter Fernsehapparat, der manchmal bedrohlich knistert. DVD-Schauen geht gerade noch ganz gut. Aber für die Darstellung von ORF-Programmen ist er nicht geeignet: Denn er kennt keinen digitalen Empfang, und im analogen Satellitenempfänger steckt keine ORF-Karte.

Das hatte bis Jahresbeginn den Vorteil, dass die GIS-Gebühr geringer ausfiel: Dadurch, dass das ORF-Programm nicht in vollem Umfang empfangen werden konnte, war kein Fernsehentgelt zu entrichten. Statt insgesamt netto 15,10 Euro Programmentgelt (TV und Radio) war nur der Radioanteil (4,20 Euro) zu entrichten. Das hatte der Verwaltungsgerichtshof 2008 festgelegt.

Doch nun ist dieses uralte Gerät (im Eigentum des Autors) existenzbedroht. Denn es ist plötzlich Schuld an häuslichen Mehrkosten, die seinen realen Wert bald überstiegen haben werden. 30.000 Haushalte in Österreich haben in den jüngsten Tagen eine ungewohnt hohe Abbuchung durch das Gebührenservice GIS verzeichnet. Knapp über 60 Euro machte diese in Wien aus. Der Grund wurde per GIS-Schreiben erklärt: Rückwirkend seit Jänner bis in den März wurde mit der Gebühr das Programmentgelt in voller Höhe (Fernsehen und Radio) eingehoben. Die technisch begründete Befreiung ist zu Ende.