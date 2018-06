Auch links orientierte Menschen vertrauen Nachrichten weniger

Am stärksten ist das Vertrauen bei politisch links orientierten Personen zurückgegangen, nämlich um 7,1 Prozentpunkte, ebenso bei Anhängern der politischen Mitte um 6,8 Prozentpunkte. Allerdings gingen diese Gruppen von einem höheren Niveau aus. Die politisch rechts Orientierten haben, ausgehend von einem niedrigen Niveau im Vorjahr, nicht nennenswert an Vertrauen in die Medien verloren (minus 0,8 Prozentpunkte).

Besonders stark gesunken ist das Vertrauen bei Personen mit einem hohen Haushaltseinkommen von mehr als 45.000 Euro.

Mehr Vertrauen in bewährte Nachrichtenmarken

Umgekehrt ist das Vertrauen in die eigenen und persönlich genutzten Nachrichtenmarken aber weiterhin angestiegen. Daher kann für das heurige Jahr auch ein Trend zur Polarisierung abgeleitet werden. Die Österreicherinnen und Österreicher vertrauen dem Angebot an Nachrichten und dem medialen System allgemein weniger und bleiben bei ihren persönlich favorisierten Marken und Nachrichtenquellen.

Bei den Nachrichtenquellen Online hat sich kurier.at klar in den Top Ten behauptet. 6,8 Prozent der Befragten geben an, die Nachrichtenseite des KURIER mehr als drei Tage in der Woche zu nutzen, 6,3 Prozent nutzen kurier,at ebenfalls regelmäßig, aber weniger als drei Tage in der Woche. Damit liegt man gesamt auf Platz fünf, unter den konkurrierenden Portalen der Tageszeitungen liegt kurier.at hinter krone.at und derstandard.at auf Platz 3 vor diepresse.com, heute.at und oe24.at.