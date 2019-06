Attersee rief zum Klassentreffen: „Selten gehörte Musik“

Die einstigen „ Wiener Gruppe“-Mitglieder Gerhard Rühm und Oswald Wiener, dessen Frau Ingrid, der Aktionist Hermann Nitsch und der deutsche Malerfürst Markus Lüpertz wagten sich also an eine Neuauflage des Happenings „Selten gehörte Musik“, das erstmals 1974 stattfand. Die kollektive Improvisation, die in Wien von drei Sprechgesangsdarbietungen Ingrid Wieners strukturiert wurde, bezog ihren Reiz daraus, dass alle Mitwirkenden – um in der Sprache der Malerei zu bleiben – Spuren übereinander schichteten und in ihrer Handschrift erkennbar blieben: Lüpertz kanalisierte – an einem von Architekt Karl Schwanzer designten Flügel – seinen inneren Debussy, Attersee setzte verspielte Lichter im Harpsichord-Sound, Wiener fiepte mit dem Synthesizer, Rühm stellte Akkordblöcke auf, Nitsch schüttete an der Orgel – von vier Assistentenhänden unterstützt – große Flächen aus.

Was einen Spätgeborenen im musikalischen All-Over ein wenig verwunderte, war, dass der Jazz, die Improvisationsform des 20. Jahrhunderts schlechthin, keine Spuren in dieser Ecke der Avantgarde hinterlassen hat: Rhythmus und Bluestöne sind in der „selten gehörten Musik“ nicht vorhanden, es ist eine sehr weiße, europäische Art, spontan zu sein. Ein historisches Ereignis war das Konzert dennoch – schließlich historisiert sich keine Sparte selbst so gern wie die Kunst.