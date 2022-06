Atemlos durch die Fuge: Das Staatsballett tanzt modern

Vielleicht träumt der Solist von Szenen aus der Vergangenheit, in der fünf Paare präsent sind. Wahrscheinlicher scheint, dass es hier um einen schaffenden Künstler geht, der aus seiner Einsamkeit heraus in die Welt und zur Kunst findet. Wie schon in der „Großen Fuge“ überzeugt dazu das von Konzertmeisterin Bettina Gradinger geführte Streichquartett mit Mitgliedern des Orchesters der Wiener Volksoper.

Weitere Vorstellungen: 9. 6.; 14. 6.; 21. 6.; 24. 6.; 28. 6. www.volksoper.at