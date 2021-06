Artisten, Faultiere und Bunsenbrenner

Das lispelnde Faultier Sid auf Kufen kann man ab 8. Jänner in „Ice Age Live!“ erleben: Denn die Eislaufshow erzählt völlig neue Abenteuer der berühmten Kinoleinwandhelden. Mit dabei sind freilich Säbelzahntiger Diego, Mammut Manni samt putzigen Nachwuchs und das ständig nach Nüssen jagende Eichhörnchen Scrat.

Erstmals fungiert die Stadthalle auch als Gastgeber für die Verleihung des Wiener Theaterpreises Nestroy. Gewürdigt werden herausragende Leistungen an österreichischen Bühnen. Ehrenpreise gehen am 4. November an Luc Bondy und Elfriede Jelinek, als beste Schauspieler nominiert sind unter anderem Katharina Straßer, Nicolaus Ofczarek und Gert Voss.

Einen Querschnitt aus 50 Jahren Filmmusik bietet im Februar Ennio Morricone mit einem 160-köpfigen Orchester. Gespielt werden weltberühmte Melodien aus „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Für eine paar Dollar mehr“, „Zwei glorreiche Halunken“ oder „Kill Bill“.