Angeln im Amazonas der Kunst

In der diesjährigen Auflage ist die Konfrontation durch einige programmatische Neuerungen noch schärfer ausgefallen als sonst: Die weitläufige Nebenhalle, in der bislang auch junge Positionen ("Art Statements") gezeigt wurden, steht nun zur Gänze für große Installationen ("Art Unlimited") zur Verfügung, für Kunst also, die eher für Museumshallen gedacht ist. Die Messe gibt sich hier als eine Art Mini-Documenta – der enorme Teppich aus Stahlplatten, den der Minimal-Künstler Carl Andre 1982 bei der Kunstschau in Kassel ausbreitete, ist hier auch um fünf Millionen US-Dollar zu erstehen.

In der Halle nebenan zelebriert die ebenfalls neu hinzugekommene Performance-Schau "14 Rooms" die Renaissance des Immateriellen: Zwei Wuschelköpfe mit Namen Leonard und Raphael (!) zeichnen hier auf Geheiß des Kunstmarkt-Stars Damien Hirst vor Publikum in kleine Notizblöcke. In den anderen Räumen, die sich hinter verspiegelten Türen verbergen, tappen Besucher in absolute Dunkelheit (die Idee stammt von Yoko Ono und heißt "Touch Piece"). Oder sie betrachten eine Performerin aus der Entourage von Marina Abramović, die nackt auf einem Fahrradsattel balanciert (die Meisterin selbst ist nicht anwesend, sie absolviert gerade eine Dauer-Sitz-Performance in der Londoner Serpentine Gallery).