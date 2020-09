Ars Electronica: Gärtnerei und Multitasking im digitalen Raum

Die Website des Festivals lässt während der Laufzeit des Events die Live-Teilnahme an vier Programmsträngen zu. Ein "Selection Channel" bietet einen Überblick, ein "New World"-Channel widmet sich täglich Schwerpunktthemen von Aktivismus bis zum Kunstmarkt in Corona-Zeiten, ein "Garden Channel" stellt Beiträge von Kunstschaffenden und Partner-Institutionen aus aller Welt vor, ein "Voyages Channel" führt zu Vorträgen und Kunstprojekten in Lilnz und anderswo. Bei einem Medientermin rechnete der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) vor, dass man bis Weihnachten täglich acht Stunden schauen könnte, würde man das gesamte Online-Programm konsumieren wollen.