Ars Electronica: Explodierende Tiere, wuchernder Krebs

Anderswo geht es um das Gewicht von Licht, um Flüchtlingsrettungsaktionen im Mittelmeer und einen klitzekleinen Roboterkopf, dessen Augen einen verfolgen und der irgendwie ganz schön arm aussieht.

Dazwischen wird man durch einen langen unterirdischen Bunkergang geführt - "es ist ein bisschen gefährlich hier", mit elektronischem Knistern und der Aufforderung, nicht zu viel zu denken, versorgt; es gibt eine in Stein gemeißelte URL und eingelegte Schweineherzen, die zur unheimlichen Organinstallation werden; ebenso: Gallensteine, die wie Meteoriten fotografiert wurden.

Wir schaffen das*

Um all diese - und viele andere - Projekte wird wieder viel Techno-Kuratoren-Text gewoben, es geht allüberall um neue Wege, neue Ideen, Zukunftsfähiges und die Erforschung der Stellung, die der Mensch und das Leben in Richtung Digitalisierung einnehmen können. Die Antwort ist meist optimistisch und auf Machbarkeit hingetrimmt: Wir schaffen das (* "das" meint hier: nicht von Umweltzerstörung, Digitalisierungsübermacht, drohender Bedeutungslosigkeit angesichts immer menschlicher werdender Maschinen überrannt zu werden). Die Ars Electronica nähert sich den großen Fragen der digitalen Zukunft von der Bewältigungsseite her; man knabbert an den riesigen Problemen mit winzigen Fortschritten. Das ist irgendwie beruhigend - und für all jene ein Pflichtbesuch, die das Ausmaß der kommenden Umwälzung ahnen, aber dem Menschen eine Chance geben (wollen).