Ars-Electronica-Chef Stocker: „Globalisierung war traumatisch“

Die Ars Electronica in Linz ist schon seit 40 Jahren dem gewidmet, was immer vollständiger zu unserer Lebenswelt wird: Dem Digitalen. Ab Donnerstag beschäftigt sich die heurige Ausgabe des Kunstfestivals mit dem „Error“, also dem Fehler und seiner immensen Rolle im technologischen Fortschritt. Im Interview: der künstlerische Leiter Gerfried Stocker, den der KURIER zu Beginn gleich einmal mit einer Schwarz-Weiß-Frage zum Thema „Fehler“ konfrontiert.

KURIER: War die gesamte Digitalisierung ein Fehler?

Gerfried Stocker: Nein, auf keinen Fall. Aber wir haben bei der Einführung und bei der Anwendung ganz viele Fehler gemacht. Das ist ganz menschlich, das war bei jeder technologischen und großen Neuerung so.

Aber hier werden grundlegende Weichen für das menschliche Zusammenleben in allen Bereichen neu gestellt. Sind Fehler hier nicht viel gefährlicher?

Selbstverständlich. Ich bin aber immer sehr vorsichtig zu sagen: Das ist das Gefährlichste. Es kommt darauf an, von welchem Zustand man sich wegbewegt.

Eben dieser Zustand scheint im Rückblick doch besser: Wir bewegen uns weg von einer halbwegs liberalen, demokratischen Gesellschaft hin zu einer, die den Einzelnen auf Schritt und Tritt überwacht und dabei auch noch antidemokratische Strömungen bestärkt. Auch weltpolitisch was es bequemer.

Das Ausmaß der negativen Wirkung kann man gar nicht groß genug bewerten. Aber ich bin skeptisch zu sagen: Das ist „die Digitalisierung“. Wovon spricht man da? Vom Social-Media- und Internethype? Oder nicht eher von dem, was wir seit den 1980ern erleben, als im Finanzwesen alles auf Computer umgestellt wurde? Da hat diese Beschleunigung und Profitsteigerung durch Skalierung richtig begonnen. So leicht es ist, die Probleme in gewissen Bereichen mit einer technologischen Entwicklung zu verbinden, am Ende sind es wir Menschen.

Wir irren.

Der Fehler, den wir gemacht haben, ist nicht gewesen, das Internet einzuführen und es für alle zugänglich zu machen. So, dass es in Nigeria mehr Menschen im Internet gibt als in Deutschland. Und dass die dort genauso arbeiten können wie in Mazedionien oder Sarajevo. Das ist absolut positiv. Der Fehler war, dass wir, trotz vieler warnender Rufe von Anfang an, nicht ausreichend an negative Wirkungen gedacht haben. Und viel, viel, viel zu spät begonnen haben, die Digitalisierung als kulturelle, gesellschaftliche und damit natürlich auch als Bildungsaufgabe zu sehen. Die Herausforderung ist, mit der Technologie, mit den Möglichkeiten, die wir uns als Menschen erobern, fertig zu werden, ihnen gewachsen zu sein. Also Verantwortungsfähigkeit zu entwickeln.