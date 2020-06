Ars Electronica: Atemnot am Weg zum Datengipfel

Spiderman hat Konkurrenz bekommen. Mit voller Wucht schlägt eine Pistolenkugel in ein Stück menschlicher Haut.

Das Überraschende: Die Haut hält stand. Denn die Niederländerin Jalila Essaidi hat den Hautfetzen mit Spinnenfäden durchsetzt. Und so zu einem widerstandsfähigen Mischgewebe gemacht, das nun in einem Video in der Cyber­Arts-Ausstellung im OK Offenen Kulturhaus in Linz präsentiert wird.

Gleich nebenan bekommt nicht Spiderman, sondern eher Hermann Nitsch Konkurrenz: "The Body Is A Big Place" heißt das großformatige Biokunstwerk, in dem Schweineherzen, Wasserschläuche und allerlei technische Apparaturen den Graubereich zwischen Leben und Tod ausloten.

Das sind bei Weitem nicht die einzigen Abenteuerlichkeiten in den Ausstellungen der Ars Electronica. Die Japanerin Seiko Mikami hat in den Keller des Lentos-Museums eine Überwachungsinstallation gestellt: Insektenartige Kameras, an sechs Roboterarmen befestigt, fixieren und verfolgen den Besucher, speichern seine Bilder. Und – wenn nichts los ist – beginnen sie in diesen Bildern zu träumen.

Wem das alles zu aufregend ist, der kann im OK durch "Das Fenster zum Hof" aus dem gleichnamigen Hitchcock-Krimis schauen – und sich dabei selbst fühlen wie im Film. Denn in den Fenstern der Hinterhofansicht spielen sich – per Computer hineinmontiert – nach und nach die entscheidenden Szenen des Klassikers ab.