Aron Stiehl: Ein neuer Intendant mit vielen Plänen in Klagenfurt

Neben zahlreichen Inszenierungen u. a. in Salzburg, Bern, vielen wichtigen deutschen Städte, und auch bei den Bayreuther Festspielen („Liebesverbot“) hat er als Regisseur auch mit Pultstar Zubin Mehta in Israel bei Mozarts „Entführung“ und in Florenz sowie in Valencia bei Wagners „Götterdämmerung“ zusammengearbeitet. „Wagner ist für mich ein ganz wichtiger Komponist, deswegen werden wir hier in Klagenfurt seinen kompletten ‚Ring‘ auf die Bühne bringen, den ich selbst inszenieren werde.“ Gestartet wird am Donnerstag mit der „Walküre“. Auf den Einwand, ob das Haus dafür nicht zu klein sei: „Wagner hat ja eine eigene, reduzierte Coburger Fassung für kleinere Häuser geschrieben. Die werden wir spielen.“ Dirigieren wird sie der neue Chefdirigent Nicholas Milton.

Weiters geplant: Mozarts „Figaro“, den Brigitte Fassbaender inszenieren wird. „Jakob Lenz“ von Wolfgang Rihm, Verdis „Rigoletto“ und als Musical „Annie Get Your Gun“. Beim Schauspiel werden Schnitzlers „Reigen“, Horvaths „Figaro lässt sich scheiden“ und Shakespeares „Was ihr wollt“ aufgeführt. Was ist für Stiehl bei einer Inszenierung wichtig? „Es gibt keine traditionellen oder modernen Inszenierungen, es gibt nur gute und schlechte. Man sollte jedes Stück hinterfragen, was es uns heute noch bedeutet. Aber man sollte immer Respekt davor haben und sich nicht als Regisseur in den Mittelpunkt stellen. Ich lehne den erhobenen Zeigefinger ab. Für mich gilt ‚Prima la musica‘.“

„Ich plane in Klagenfurt wegen der Nähe zu den angrenzenden Ländern zudem Stücke aus dem deutsch-österreichischen, dem italienischen und dem slawischen Bereich als Schwerpunkt zu spielen.“