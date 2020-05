Arnie ist als "Terminator" zurück

Arnold Schwarzenegger (67) ist zurück als " Terminator": Am Donnerstag veröffentlichte der Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien auf Twitter einen Trailer zum fünften Teil des Science-Fiction-Kultfilms, der am 9. Juli in die österreichischen Kinos kommt. In dem 34-Sekunden-Spot aus " Terminator Genisys" hilft er als gealterter Cyborg mal wieder dabei, mit viel Action die Welt zu retten.

Mit dem ersten " Terminator"-Film des damaligen Regisseurs James Cameron gelang dem ehemaligen Bodybuilder aus Österreich der Durchbruch in Hollywood. Er spielte in zwei weiteren Folgen mit, zwischen 2003 und 2011 wechselte er dann für die Rolle als Gouverneur von Kalifornien in die Politik. Der vierte " Terminator"-Film kam 2009 ohne ihn in die Kinos.