Ariana Grande: Mehr Pose als Lust in den Bett-Positionen

Aber die grundsätzliche Entspanntheit dieser Songs wirkt auf Dauer leidenschaftslos und ermüdend. Denn „Positions“ mangelt es zusätzlich noch an einprägsamen Refrains und Melodien. Ausnahmen sind der Titelsong, die Liebesballade „Pov“ und das swingende „Love Language“.

In den letzten Jahren musste Grande einiges an tragischen Ereignissen verkraften, allen voran den Terroranschlag bei ihrem Konzert in Manchester. Es ist verständlich, dass sie sich jetzt – glücklich verliebt in einen Makler – davon befreien will. Ebenfalls verständlich ist, dass sie das Image des süßen, unschuldigen Teeniestars, das sie seit ihren Anfängen als 15-Jährige in Musicals am Broadway nicht ganz loswerden konnte, satt hat. Doch dass Grande zu einer starken Frau gereift ist, die weiß, was sie will – was Fans jetzt propagieren – vermittelt „Positions“ nicht. Eher schon, dass sie kalkuliert und fast verzweifelt versucht, ihr Image zu korrigieren.