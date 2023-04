Arctic Monkeys in Linz: Energiestrotzender Start der Europa-Tour

Wie eine große Gong-Scheibe vor einem goldenen Vorhang sieht der runde Videoschirm hinter der Bühne der Arctic Monkeys aus. Die britische Alternative-Rockband rund um Sänger Alex Turner, die 2006 mit dem Nummer-eins-Album „Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not“ in die Szene krachte, ist in der TipsArena in Linz zu Gast. Hier starten die Musiker vor 9000 Fans ihre Europa-Tour – mit einer Energie, die von Beginn an faszinieren kann. Und sicher nicht nur die vielen Frauen und Mädchen, die sich in den vorderen Reihen drängen, um Turner nah zu sein, und in dieser Anfangsphase mit Boy-Band-Gekreische begleiten, wenn er den Mikroständer rumwirbelt, oder ihn die Scheinwerfer besser ausleuchten.

Er sieht ja auch wirklich gut aus, wie er da in weißem Hemd und schwarzem Anzug mit cooler Sonnenbrille und vollem Haar steht und in die Saiten seiner Gitarre hackt. 37 ist er im Jänner geworden, hat seit dem Beginn der Karriere als er 19 war nicht nur mit dieser Band, sondern auch mit den Last Shadow Puppets immer wieder höchst interessante Alben abgeliefert und diverse Musikstile erforscht. Diese Tour ist die zum im Oktober 2022 erschienenen Langwerk „The Car“, das mit einem Stilmix aus Art-Rock und Lounge-Pop und Elementen aus Funk und Jazz überraschte. Das erste Stück, das etwas düsterere, behäbig dahin stampfende „Sculptures Of Anything Goes“ ist aus diesem Album.