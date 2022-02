Die Kulturgeschichte des Bauens als Erlebnis inszeniert

Mit einem Blick nach vorne durch eine Rückschau, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist: So präsentiert sich die nach 17 Jahren völlig neu gestaltete Dauerausstellung „Hot Questions – Cold Storage“ im Architekturzentrum Wien (AzW).

Die neue Schausammlung zeigt großartige österreichische Architektur und geht auch auf die Rolle der Baukunst in der Gesellschaft ein. Im Sinne der zentralen Frage: Was kann Architektur?