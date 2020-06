Architekturbiennale Venedig startet

Was ist bei der Suche nach dem "Common Ground" herausgekommen? Das Motto der ab Mittwoch geöffneten Architekturschau steht in Venedig überall auf Brücken, Schildern und Sackerln geschrieben.

Ökologisches und Sozial- und Konsumkritisches findet sich unter den Projekten, die die 55 teilnehmenden Nationen bis 25. 11. traditionell in den Giardini der Biennale und im Arsenale zur Debatte stellen.

"Im Mittelpunkt steht, was wir alle gemein haben", sagte Stararchitekt und Biennale-Direktor David Chipperfield. Er will nicht Stars oder Außergewöhnliches ins Spotlight stellen, sondern "die Kultur der Architektur feiern". Knapp 120 Architekten, Künstler, Kritiker und Fotografen stellen 69 Projekte und Installationen vor – und suchen dabei ihren "gemeinsamen Grund".

Deutschland thematisiert in einer Bilderlandschaft "Architektur als Ressource". Israel bringt in "aircraftcarrier" Unmut über den Einfluss der USA auf die Kultur und Architektur Israels seit 1973 zum Ausdruck. Der niederländische Pavillon verändert im Fünf-Minuten-Takt permanent sein Gesicht. "Re-Set Inside Outside" ist ein Spiel mit Raum und Zeit im 58 Jahre alten Rietveld-Bau.

Auch Österreich zeigt nicht vordergründig Baukunst, sondern Körper: "Hands have no tears to flow. Reports from / without architecture". Kommissär Arno Ritter und Architekt Wolfgang Tschapeller bespielen den Hoffmann-Pavillon im hinteren Eck der Giardini mit realen menschlichen Figuren, ihren Avataren und einer spiegelnden Haut.