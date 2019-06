Der bekannte Architekt Wilhelm Holzbauer ist verstorben

Der bekannte Architekt Wilhelm Holzbauer ist am Samstagnachmittag in Wien verstorben.

Geboren wurde Holzbauer am 3. September 1930 in der Gemeinde Itzling, in Salzburg. Er studierte an der Akademie der bildenden Künste Wien, sowie in den USA und Kanada Architektur. Danach eröffnete er ein Architekturbüro in Wien, später auch in Amsterdam.

Bauten in Wien und Salzburg

Holzbauer zählte zu den prominentesten, aber auch am meisten beschäftigten heimischen Architekten. Allein in Wien baute er unter anderem Bürobauten in der Lasallestraße, den Andromeda-Turm auf der Donauplatte, ein Einkaufszentrum am Kärntner Ring oder die neue Fassade der Volksoper. In seiner Geburtsstadt Salzburg, wo er am 3. September 1930 zur Welt kam, gestaltet Holzbauer das Stadtbild nicht unwesentlich mit.

Dort stehen seine wichtigsten frühen Bauten, etwa die Kirche in Parsch oder das Bildungshaus St. Virgil, so wie mehrere Bürogebäude, die Naturwissenschaftliche Fakultät und das 2006 eröffnete "Haus für Mozart" im Festspielbezirk.

Von 1977 bis 1998 hatte er eine Professur an der heutigen Universität für angewandte Kunst in Wien inne, von 1987 bis 1991 war er deren Rektor. 2000 wurde er mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet.

Er verstarb am 15. Juni 2019.